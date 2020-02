Categoria: Secondi piatti

Ingredienti per 42 polpette

Petto di pollo 500 g macinato

Scorza d’arancia 2

Succo d’arancia 3

Grana Padano DOP 80 g

Pane casereccio 65 g

Latte intero 100 g caldo

Uova 1

Olio extravergine d’oliva 40 g

Sale fino q.b.

Farina 00 q.b.

Preparazione

Polpette di pollo all’arancia, passo 1

Per realizzare le polpette di pollo all’arancia per prima cosa ponete il pane tagliato a cubetti in un ciotola insieme al latte caldo (1) e lasciate ammorbidire. In un’altra ciotola versate il pollo macinato (2) e la scorza d’arancia (3).

Polpette di pollo all’arancia, passo 2

Insaporite con il formaggio grattugiato (4), poi incorporate anche l’uovo (5) e il pane ammollato (6).

Polpette di pollo all’arancia, passo 3

Salate (7) e amalgamate gli ingredienti (8) con le mani fino a ottenere un impasto omogeneo (9).

Polpette di pollo all’arancia, passo 4

Prelevate una piccola porzione di impasto e formate con le mani una polpetta grande quanto una noce (10). Adagiate le polpette su un vassoio rivestito con carta forno (11). Ora passate ciascuna polpetta nella farina (12).

Polpette di pollo all’arancia, passo 5

Una volta terminato (13), scaldate l’olio nella padella (14), adagiate le polpette (15) e cuocetele per 5 minuti.

Polpette di pollo all’arancia, passo 6

Giratele da tutti i lati e quando saranno ben rosolate (16), sfumate con il succo d’arancia (17), coprite con il coperchio (18) e cuocete a fiamma bassa per circa 10 minuti.

Polpette di pollo all’arancia, passo 7

Infine togliete il coperchio e aggiustate di sale se necessario (19), alzate la fiamma per altri 5 minuti, così da ultimare la cottura (20) e servite le polpette di pollo all’arancia ben calde (21).

Conservazione

Consigliamo di consumare subito le polpette di pollo all’arancia, se dovessero avanzare, potete conservarle in frigo per un paio di giorni chiuse in un contenitore ermetico.

Consiglio

Accompagnate le polpette con un’insalata fresca realizzata con verdure invernali come radicchio, cavolo cappuccio e finocchi!

