Pomeriggio 5: Amedeo Goria baciò Maria Monsè nel 1998 | Video Mediaset

A Pomeriggio 5 si è parlato del bacio fra Amedeo Goria e Maria Monsè. Il giornalista protagonista, come la Monsè, insieme a Gigi D’Alessio, del film Annarè, corteggiò la giovane attrice e showgirl. Oggi nello studio di Barbara d’Urso i due protagonisti ne hanno riparlato. Barbara d’Urso ha chiesto però a Goria se all’epoca dei fatti si fosse già separato da Maria Teresa Ruta. Quest’ultimo ha detto che erano in grossa crisi e già divisi, ma non avevano ancora avuto il divorzio. Ecco il video Mediaset.

