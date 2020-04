Pomeriggio 5: Barbara d’Urso saluta commossa il pubblico di Canale 5 | Video

Una Pasqua in solitaria. Quest’oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha salutato il pubblico di Canale 5 facendogli gli auguri. La conduttrice si è però commossa. Come mai? Sono giornate difficili per lei che, forse, come molti telespettatori, avrà pensato al fatto che i prossimi giorni di Festa li passerà chiusa in casa e da sola, ovvero lontana da tutti gli affetti. Ecco il video.

I soliti haters staranno già pensando a come strumentalizzare le lacrime sincere e genuine di #barbaradurso a #Pomeriggio5

Stessero un attimo in silenzio e pensassero a tutto lo schifo che hanno combinato. #ForzaBarbara #SiamoconTe #NonTiAbbandoniamo pic.twitter.com/67e2w86Bwu — Il d’Urso Club (@durso_club) April 10, 2020

continua a leggere sul sito di riferimento