A Pomeriggio 5 si è parlato di quello che è successo ieri. Tutti gli opinionisti di Barbara d’Urso hanno concordato nel dire che la Contessa De Blanck sia ad oggi il vero personaggio del GF VIP. In fin dei conti in 2 giorni ne ha già combinate di tutti i colori. Durante le dirette del programma pomeridiano di Canale 5 è passata dallo strip, anzi dal nudo integrale, al “vaffa” in sole 12 ore. Ecco i video Mediaset.

