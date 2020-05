A sorpresa a Pomeriggio 5 Cristiano Malgioglio ha telefonato in studio per fare gli auguri all’amica Barbara d’Urso. Cristiano ha iniziato a cantare e la conduttrice non ha subito riconosciuto la voce. Quando si è accorta con chi stava parlando, però, i due hanno subito battibeccato. A quanto pare non si parlavano da un po’ per colpa di un paio di conigli che Malgioglio ha affidato ad una vicina. Ecco il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento