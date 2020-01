Pomeriggio 5, dibattito sulle frasi choc di Salvo: parla la moglie | Video Mediaset

A Pomeriggio 5 si è aperto il dibattito sulle frasi choc pronunciate da Salvo Veneziano nella casa del GF Vip 4. In studio si sono tutti scagliati contro l’ex concorrente tornato nella casa come ospite speciale per il ventennale del reality. Barbara d’Urso ha però fatto parlare la moglie di Salvo. La donna si è scusata per lui e ha preso le distanze da quanto detto. Oltre a lei anche Floriana Secondi ha sottolineato la bontà e la generosità di Salvo dicendo però che per quanto detto dovrà essere punito. Il Video Mediaset.

