Pomeriggio 5, Floriana Secondi furiosa per non essere stata presa all’Isola dei Famosi 2021 | Video Mediaset

A Pomeriggio 5 una Floriana Secondi furiosa ha manifestato tutta la sua rabbia per non essere stata presa all’Isola dei Famosi 2021. L’ex vincitrice del Grande Fratello si è scagliata contro Giovanni Ciacci spoilerando, anzi confermando, la presenza di quest’ultimo nel reality condotto da Ilary Blasi. La Secondi ha detto di averci provato per tre anni a partecipare. Poco dopo Floriana ha mostrato anche gli addominali. Da mesi si era impegnata a mettere su il fisico adatto per partecipare al reality. Per consolarla Barbara d’Urso le ha promesso che, quando sarà, la porterà con sé al GF. Ecco il video Mediaset.

“SO DUE MESI CHE STO SUL TAPIRULAN A CORRERE”

Floriana Secondi e i suoi addominali on fire #Pomeriggio5 pic.twitter.com/yRDbem9WIp — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 9, 2021

