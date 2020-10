Pomeriggio 5: il discorso fra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci e la mano di lui sulla coscia di lei | Video Mediaset

A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso si è collegata in diretta con la casa del GF Vip e ha mostrato il dialogo fra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. I due, oggi pomeriggio, sono sembrati molto vicini. Le parole di lei, però, sembravano avere un altro significato nonostante lui continuasse a tenerle una mano sulla coscia. Quel che è sembrato certo, anche agli opinionisti in studio, è che Pierpaolo abbia preso una bella cotta per Elisabetta. Peccato che lei abbia un fidanzato fuori. Alcuni pensano possa essere il rapper Mr Rain. I video Mediaset.

