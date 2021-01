Pomeriggio 5: in streaming puntata di oggi 11 gennaio 2021 | video Mediaset

A Pomeriggio 5, oggi, 11 gennaio 2021, Barbara d’Urso si è occupata di diverse notizie di cronaca. Ampio spazio è stato dedicato alla morte di Solange. Nella seconda parte della trasmissione si è parlato di GF VIP e dei suoi protagonisti. Spazio in primis ad Antonella Elia con l’ex fidanzato Pietro presente in studio. L’uomo l’ha difesa dagli attacchi di tutti e soprattutto da quelli di Taylor Mega. Pietro ha poi dedicato una poesia ad Antonella dicendole, sostanzialmente, che non smetterà mai di amarla. Video Mediaset.

