Pomeriggio 5: in streaming puntata di oggi 12 gennaio 2021 | video Mediaset

A Pomeriggio 5, oggi, 12 gennaio 2021, Barbara d’Urso si è occupata di diverse notizie di cronaca. Si è parlato dello scandalo dei vaccini, ma anche della morte di Solange. Nella seconda parte della trasmissione, dopo l’intervista a Carmen Di Pietro che ha scoperto di aver il Covid-19 a causa di un dolore al nervo sciatico, si è parlato del GF VIP 5. Alcuni ex protagonisti hanno commentato in studio l’ultima puntata andata in onda. Matilde Brandi pare esserci rimasta male perché Mario Ermito ha scelto di andare a casa di Urtis e non sua. Il video Mediaset con la puntata integrale.

