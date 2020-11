Pomeriggio 5: in streaming puntata di oggi 12 novembre 2020 | video Mediaset

A Pomeriggio 5, oggi, 12 novembre 2020, Barbara d’Urso si è occupata di attualità. Nella prima parte si è occupata dell’uomo morto a Napoli nel bagno dell’ospedale. La conduttrice ha intervistato colui che ha girato il video che ha fatto il giro del web. Spazio poi alle proteste a Milano per le regole per contrastare il Covid-19. Nella seconda parte largo ai gossip. Si è parlato di Amedeo Goria e Maria Monsè. Oltre a loro sono approdati in studio due presunti fidanzati di Soleil. Ecco il video Mediaset.

