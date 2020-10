Pomeriggio 5: in streaming puntata di oggi 12 ottobre 2020 | video Mediaset

A Pomeriggio 5, oggi, 12 ottobre 2020, Barbara d’Urso si è occupata di cronaca gossip. Largo dunque alla lite fra Paola Caruso e il suo ex, Merlo. Spazio poi alla lite fra un noto giornalista e Luigi Mario Favoloso oltre che Elena Morali. Per finire, in collegamento esterno, vi era Angela da Mondello insieme alla madre. Barbara d’Urso ha rimandato in onda un pezzo di Live Non è la d’Urso di domenica 11 ottobre e mostrato la toccante storia della donna. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale.

