Pomeriggio 5: in streaming puntata di oggi 14 dicembre 2020 | video Mediaset

A Pomeriggio 5, oggi, 14 dicembre 2020, Barbara d’Urso si è occupata di diverse notizie di cronaca e attualità. Ampio spazio è stato dato ad una nuova truffa amorosa per mettere in guardia tutte le donne. Immancabili le news sull’eredità di Maradona e le lotte fra i figli. Barbara d’Urso è rimasta in attesa delle ultime disposizioni del Governo. Nella seconda parte del programma si è parlato del caso Genovese e di gossip. Ciliegina sulla torta: Bruno Vespa che ha presentato il suo ultimo libro. Il video Mediaset.

