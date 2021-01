Pomeriggio 5: in streaming puntata di oggi 22 gennaio 2021 | video Mediaset

A Pomeriggio 5, oggi, 22 gennaio 2021, Barbara d’Urso si è occupata di diverse notizie di cronaca nera. Anche oggi si è parlato della scomparsa della coppia di Bolzano e della morte di nonna Rosina. Nella seconda parte spazio ai gossip ripercorrendo un po’ la vita delle ex Pupe anche grazie al successo della prima puntata de La Pupa e Il Secchione 2021. Per finire spazio alle anticipazioni per Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale.

