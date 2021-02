Pomeriggio 5: in streaming puntata di oggi 26 febbraio 2021 | Video Mediaset

A Pomeriggio 5, oggi, 26 febbraio 2021, Barbara d’Urso si è occupata di notizie di cronaca e attualità. Nella seconda parte largo ai gossip. La d’Urso ha parlato dei cani rapiti a Lady Gaga e del dog sitter in fin di vita. Largo alla lite fra Orietta Berti e Marcella Bella. Francesca Cipriani ha detto che un Pupo de La Pupa e il Secchione si è invaghito di lei. Per finire largo alle anticipazioni su Domenica Live e Live Non è la d’Urso per domenica 28 febbraio 2021. In studio la signora Coriandoli. Ecco il video Mediaset.

