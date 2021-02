A Pomeriggio 5, oggi, 8 febbraio 2021, Barbara d’Urso si è occupata di notizie di cronaca, attualità e politica. Nella seconda parte spazio al gossip. Si è tornato dunque a parlare di Walter Zenga, ospite a Live Non è la d’Urso. Elisa De Panicis ha avuto modo di replicare e spiegare come mai si trovasse a Dubai. Per finire Elena Morali ha parlato della sua rottura con Luigi Mario Favoloso. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale.

