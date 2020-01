Pomeriggio 5: in streaming puntata oggi 27 gennaio 2020 | video Mediaset

A Pomeriggio 5 quest’oggi, 27 gennaio 2020, Barbara d’Urso si è occupata di cronaca e di gossip. La conduttrice ha però dato ampio spazio alla truffa di un telespettatore che ha cercato di prendere in giro la trasmissione di Canale 5. L’uomo ha risposto ad un appello della d’Urso per aiutare una signora di novant’anni ed il figlio offrendo un lavoro a quest’ultimo ed una casa per la coppia. Peccato però che la generosità fosse solo una farsa. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale.

