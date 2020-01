Pomeriggio 5, la scomparsa di Luigi Mario Favoloso: l’avvistamento | Video Mediaset

A Pomeriggio 5 si è parlato della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex concorrente del GF è sparito nel nulla da 10 giorni e la madre ha sporto denuncia per la sua sparizione. Barbara d’Urso ha però potuto mostrare ai telespettatori di Canale 5 la segnalazione giunta da un telespettatore. Pare che il 29 dicembre qualcuno l’abbia visto scendere a Milano Rogoredo e gli abbia scattato una foto. Ecco il video Mediaset.

Subito dopo la messa in onda del servizio un altro telespettatore ha scritto a Pomeriggio 5 per dire di aver avvistato Favoloso a Milano in Zona Brera.

