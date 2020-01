A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso era davvero furiosa. Il motivo? Un telespettatore aveva scritto per aiutare una signora di novant’anni che vive in un garage insieme al figlio dicendo di offrire un alloggio ad entrambi e un lavoro all’uomo. Le cose non sono andate come si sperava. Il telespettatore in realtà ha truffato la trasmissione. Su Canale 5 è andata in onda, quindi, la rabbia della conduttrice. Ecco il video Mediaset.

