Bagarre a Pomeriggio 5. Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, si è scagliata contro Eliana Michelazzo dicendole di non aver la cellulite. In studio ha così preso il via una grossa lite. A buttare acqua sul fuoco ci hanno pensato Barbara d’Urso, Simona Izzo ed altri presenti. Ecco il video Mediaset di quanto accaduto nella puntata odierna.

continua a leggere sul sito di riferimento