A Pomeriggio 5 si è parlato nuovamente della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Barbara d’Urso ha mandato in onda alcune immagini del servizio in esclusiva realizzato dal settimanale Chi. L’ex di Nina Moric si trova in Svizzera? Ecco il video Mediaset con tutte le ultime news.

