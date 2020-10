Pomeriggio 5: tutti contro Massimiliano e Adua, nuove news choc | Video Mediaset

A Pomeriggio 5, gli opinionisti di Barbara d’Urso, fra cui Guendalina Canessa, si sono scagliati contro Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Nessuno crede ai due attori dentro alla casa del GF VIP 5. Mancano però dei tasselli di verità. Guendalina e altri presenti hanno poi aggiunto nuove news choc. A quanto pare sia a lei che ad altri due persone hanno scritto dicendo di essere ex fidanzati di Morra. In primis si è parlato di un dentista di Napoli, poi di una ragazza, non operata, di nome Guenda. Cosa accadrà? Il Video Mediaset.

