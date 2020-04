Pomeriggio Cinque: inseguimento in diretta di un pedone sulla spiaggia | Video Mediaset

Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque è stato individuando un pedone in spiaggia che ha contravvenuto alle regole di stare a casa, secondo l’ultimo dpcm diramato dal governo. Sorvolando il Lido di Venezia è stata individuata una persona che passeggiava sulla spiaggia. Dall’informazione al trash è un attimo. Infatti il popolo del web ha parecchio criticato Barbarella per come ha gestito l’accaduto. Si sente la giornalista che urla “Ecco Barbara, Barbara! L’uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra!”. Ecco il Video Mediaset.

