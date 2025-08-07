giovedì, 7 Agosto , 25

Ponte sullo Stretto sì o no? Dal ticket-arancina dello chef La Mantia alle speranze di Cucinotta

Tennis sulla sabbia? Esiste un torneo che sta regalando spettacolo (e a cui partecipano anche i big)

Enel, il mercato apprezza il buyback voluto da Flavio Cattaneo

Viaggi in aereo, dai documenti ai liquidi e pet: ecco le novità

Pomezia, investita da un’auto mentre attraversa: morta sul colpo donna di 65 anni

DALL'ITALIA E DAL MONDOPomezia, investita da un'auto mentre attraversa: morta sul colpo donna di 65 anni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Incidente mortale a Pomezia (Roma) dove questa mattina una donna è stata investita e uccisa da un’auto guidata da un 83enne. La tragedia è avvenuta in piazza Benedetto da Norcia mentre la donna, una 65enne del posto, stava attraversando. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata travolta da una Fiat panda guidata da un uomo, residente a Roma ed è rimasta incastrata sotto l’auto, morendo sul colpo. Oltre ai carabinieri, sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorsi però si sono rivelati inutili e i sanitari al loro intervento hanno potuto solo constatarne il decesso.  

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. L’auto è stata sequestrata.  

 

