pomezia,-investita-da-un’auto-mentre-attraversa:-morta-sul-colpo-donna-di-65-anni

(Adnkronos) – Incidente mortale a Pomezia (Roma) dove questa mattina una donna è stata investita e uccisa da un’auto guidata da un 83enne. La tragedia è avvenuta in piazza Benedetto da Norcia mentre la donna, una 65enne del posto, stava attraversando. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata travolta da una Fiat panda guidata da un uomo, residente a Roma ed è rimasta incastrata sotto l’auto, morendo sul colpo. Oltre ai carabinieri, sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorsi però si sono rivelati inutili e i sanitari al loro intervento hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. L’auto è stata sequestrata.