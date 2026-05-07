pompei-attende-l’arrivo-di-papa-leone-“pellegrino-di-pace”

“Noi seminiamo la pace, il perdono e la riconciliazione”

Pompei (Na), 7 mag. (askanews) – Ultimi preparativi a Pompei per l’arrivo, domani mattina, di Papa Leone, quarto pontefice a visitare il Santuario mariano. Vengono allestiti i maxischermi nella piazza di Bartolo Longo, posizionate le sedie – sono attese circa 6mila persone – e sistemato l’altare. Tutto pronto, dunque, per la prima visita in Italia di Prevost nel 2026.Grande attesa anche tra i vertici del Santuario, chiuso al pubblico da questa mattina e che resterà off limits per i fedeli fino a domani sera. “Cambiano le modalità ma il mondo è sempre lo stesso – dice don Andrea Fontanella, vicerettore del santuario -. Noi seminiamo la pace, il perdono e la riconciliazione. Domani è una giornata significativa – aggiunge – perché l’8 maggio dello scorso anno, il nuovo Papa affacciandosi dalla Loggia delle Benedizioni, parlò della supplica a Pompei. Sapevamo che sarebbe venuto. Lui sarà qui come pellegrino di pace”.