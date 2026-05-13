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Pompei capitale della neurologia
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Pompei capitale della neurologia

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By Redazione-web

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Il 12 giugno il convegno “Highlights in Neurologia”

Grande attesa per il convegno scientifico “Highlights in Neurologia”, in programma il prossimo 12 giugno 2026 a Pompei, appuntamento di riferimento per il mondo medico e neurologico nazionale.

A presiedere i lavori sarà il professor Mauro Idone, protagonista di un importante momento di aggiornamento dedicato alle più recenti innovazioni cliniche e terapeutiche nel campo della neurologia moderna.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai professionisti sanitari un approfondimento altamente qualificato sulle principali patologie neurologiche che oggi rappresentano una delle sfide più complesse per la sanità ospedaliera e territoriale.

Un settore in continua evoluzione, dove ricerca scientifica, nuove tecnologie e innovazioni farmacologiche stanno cambiando radicalmente l’approccio diagnostico e terapeutico.

«La neurologia – spiegano gli organizzatori – è una disciplina in costante aggiornamento, con ricadute sempre più significative sulla pratica clinica quotidiana.

Questo convegno vuole rappresentare un momento concreto di confronto tra specialisti, finalizzato a migliorare la qualità dell’assistenza e la gestione del paziente neurologico».

Nel corso dell’evento saranno affrontati temi di grande attualità e rilevanza scientifica: dall’epilessia allo stato epilettico, dalle cefalee alle malattie disimmuni del sistema nervoso centrale e periferico, fino alle patologie neurodegenerative e cerebrovascolari.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alle emergenze neurologiche e ai nuovi percorsi diagnostico-terapeutici oggi disponibili.

l programma scientifico prevede il contributo di autorevoli esperti del settore, chiamati a confrontarsi sulle più moderne strategie terapeutiche e sulle innovazioni farmacologiche che stanno rivoluzionando il trattamento delle malattie neurologiche.

Ampio spazio sarà riservato anche alla gestione dei quadri clinici complessi e all’importanza di un approccio multidisciplinare integrato basato sulle evidenze scientifiche.

L’evento è accreditato nel programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con il numero 480752 e consentirà ai partecipanti di ottenere 7 crediti ECM.

Il convegno è rivolto ai medici chirurghi appartenenti a numerose discipline, tra cui neurologia, neurochirurgia, cardiologia, geriatria, medicina  interna, medicina d’urgenza, psichiatria, neuroradiologia, anestesia e rianimazione, oltre ai professionisti impegnati nella riabilitazione e nella gestione delle patologie cerebrovascolari.

“Highlights in Neurologia” si candida così a diventare uno degli appuntamenti scientifici più importanti del 2026 nel panorama medico campano e nazionale, confermando Pompei come centro di confronto e aggiornamento sulle nuove sfide della neurologia contemporanea.

Mario Orlando

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