pompei,-madonna-tra-gli-scavi-e-i-ragazzi-di-“sogno-di-volare”:-in-dono-250-mila-euro

NAPOLI -Li ha visti recitare all’uscita dalla casa del Menandro e poi al Teatro Grande: la visita di ieri sera di Madonna al Parco archeologico di Pompei è stata arricchita dall’incontro della pop-star con i bambini e ragazzi del progetto “Sogno di Volare”, promosso dallo stesso ente cultural. Per portare avanti il loro “sogno”, la cantante ha assicurato la copertura delle spese necessarie per la realizzazione del prossimo spettacolo e del budget annuale, ovvero 250 mila euro. Insomma, se i fan che l’hanno attesa da ieri pomeriggio fuori dall’area archeologica sono rimasti delusi, perché di Madonna non hanno visto neanche una ciocca di capelli, d’altra parte la Material Girl si è fatta perdonare, con una generosa donazione per i bambini e gli adolescenti provenienti da Pompei e dintorni.

L’ARRIVO DI 8 VAN SCONTENTA I FAN: LA CANTANTE NON SI FERMA

Madonna è arrivata intorno alle 22,30 al Parco archeologico di Pompei, per festeggiare il suo 66esimo compleanno con una visita privata agli scavi (e per partecipare a un mega party ne parco, come si era ventilato nei giorni scorsi). I suoi fan, circa un centinaio, appostati all’ingresso di Porta Stabia, si sono dovuti accontentare di vedere varcare il cancello otto van, dai finestrini rigorosamente oscurati. Ad accompagnare la cantante, un gruppo di circa 30 persone, tra cui il fidanzato 28enne Akeem Morris, le due figlie Ester e Stella.

LA VISITA ACCOMPAGNATA DALLE PERFORMANCE TEATRALI DEI RAGAZZI

All’interno degli scavi archeologici avrebbe visitato, guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel, zone selezionate come il Quartiere dei teatri, la Casa del Menandro e la Casa dei Ceii. Come spiega in una nota del Parco archeologico, la visita della cantante ha toccato la casa del Melandro, dove “i ragazzi di Sogno di Volare hanno dato una piccola prova del loro lavoro”. Quindi “la tappa successiva è stata la casa dei Ceii, famosa per il grande affresco nel giardino con rappresentazioni di animali esotici e paesaggi idilliaco-sacrali, prima di approdare al Teatro Grande, scenario di altre performance artistiche e di un rinfresco a conclusione dell’itinerario”.

LEGGI ANCHE: VIDEO| Compleanno in Italia per Madonna: la star a Portofino. Poi la visita a Pompei

LEGGI ANCHE: Madonna compie 66 anni, tornano i rumor sul mega party in Campania

COS’È IL PROGETTO “SOGNO DI VOLARE”

Quindi si spiega la natura del progetto “Sogno di Volare”: promosso dal Parco Archeologico con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale nella vita culturale del sito Unesco. “Come reso noto durante l’incontro, l’artista ha deciso di sostenere il progetto, che vede i giovani impegnati in un percorso creativo che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande della città antica, finanziando tutto l’anno 2024/25, il quarto dall’avvio dell’iniziativa, tramite la sua fondazione “Ray of Light”. Così, “quello che poche settimane fa ha avuto inizio come un’ipotesi di una visita serale, si è così trasformato in una partnership- prosegue la nota- che mette al centro il futuro del sito archeologico e della sua heritage community”.

“GRAZIE MADONNA PER LA GENEROSITÀ, VISIONE E ISPIRAZIONE PER I RAGAZZI”

“’Sogno di volare’, il progetto sostenuto così generosamente da Madonna, è strategico per Pompei – commenta il Direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel – perché si rivolge alle persone che vivono in questo territorio meraviglioso e complesso, in particolare ai giovani, e li rende protagonisti di un’esperienza con la quale abbiamo voluto dimostrare che l’arte e la cultura veramente possono cambiare le nostre vite. Ringrazio di cuore Madonna per la sua generosità, visione e umanità che sarà una grande fonte di ispirazione per andare avanti. Da Madonna le ali per Sogno di volare e per i ragazzi che vi partecipano, un bellissimo regalo che ci ha fatto nel giorno del suo compleanno. Vi invitiamo sin d’ora allo spettacolo che realizzeremo grazie al suo contributo e che andrà in scena a maggio 2025 nel Teatro Grande.”

TRECENTO RAGAZZI DELL’AREA VESUVIANA PORTANO IN SCENA ARISTOFANE CONTRO IL DISAGIO SOCIALE

“Sogno di Volare”, negli ultimi tre anni, ha coinvolto circa trecento ragazzi e bambini dell’area vesuviana, dove è ancora sentito il rischio di dispersione scolastica, disoccupazione ed emigrazione giovanile, che hanno partecipato come attori, musicisti e sceneggiatori agli spettacoli rivisitati di Aristofane: “Gli Uccelli”, “Acarnesi: Stop the War” e “Pluto: God of Gold”. Ideata da Gabriel Zuchtriegel, l’iniziativa ha fatto incontrare adolescenti e bambini da Pompei, Scafati, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Boscoreale e Napoli all’interno di un percorso creativo e artistico che li ha portati anche fuori: dopo la prima nel Teatro Grande di Pompei, una tournée li ha visti sui palchi di Bologna e Ravenna; per questo autunno è in programma un’esibizione a Vicenza.

Madonna ha quindi deciso di finanziarie il progetto donando il budget annuale di circa 250 mila euro: non è ancora stato scelto il testo del quarto anno, fanno sapere dal Parco, anche se certamente sarà di nuovo una commedia di Aristofane, rielaborata dagli stessi ragazzi.

(Foto di Madonna: Ricardo Gomes)

L’articolo Pompei, Madonna tra gli scavi e i ragazzi di “Sogno di Volare”: in dono 250 mila euro proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it