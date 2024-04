Pompei, sindaci a confronto su rafforzamento capacità amministrativa

Progetto Piccoli lunedì con De Luca e Decaro

Roma, 12 apr. (askanews) – Dopo la tappa a Rocca San Giovanni (CH), un nuovo incontro attende i Laboratori del Progetto P.I.C.C.O.L.I. di Anci: il 15 aprile dalle 10 alle 18 appuntamento a Pompei (NA) presso Habita 79 Pompeii MGallery. Sindaci, dipendenti, esperti, rappresentanti istituzionali e di Anci si confronteranno per mettere a sistema le iniziative realizzate nell’ambito del progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni guardando alle prospettive future delle amministrazioni locali con meno di 5mila abitanti. L’appuntamento sarà riservato ai piccoli Comuni di Campania, Calabria e Sicilia.

I lavori, nello specifico, si articoleranno in una tavola rotonda mattutina dedicata ai Comuni del progetto dal titolo: “Rafforzare i Comuni per far crescere i territori” e una sessione plenaria pomeridiana “Quale futuro per i piccoli Comuni” rivolta a tutti i Comuni interessati. Durante il laboratorio i partecipanti saranno coinvolti tramite un questionario per la raccolta delle diverse opinioni su possibili proposte di sviluppo relative ai piccoli Comuni.

Ad introdurre i lavori della mattina sarà il benvenuto del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio a cui seguiranno gli interventi di Lara Panfili project manager Progetto P.I.C.C.O.L.I., Walter Tortorella responsabile Dipartimento Economia Locale e Formazione IFEL e Francesco Minchillo task manager Progetto P.I.C.C.O.L.I. Si proseguirà con gli interventi degli amministratori e tecnici dei Comuni che focalizzeranno l’attenzione sulle strategie di crescita amministrativa e sull’affiancamento specialistico ricevuto in loco. Tra gli altri interverranno: Antonella Blandi, sindaca di Lattarico, Antonio Calzone sindaco di Reino (BN), Pietro Hiram Guzzi, sindaco di Miglierina (CZ), Maria Cecere, segretario comunale Comune di Cetara (SA), Michele Di Maio, sindaco di Calitri (AV), Luigino Ciarlo, sindaco di Morcone (BN), Ignazio Puglisi, sindaco di Piedimonte Etneo (CT), Chiara Sallemi, Segretario comunale del Comune di Monterosso Almo (RG), Miretta Grasso, Responsabile Ufficio Europa del Comune di Casalbore (AV).

A chiudere i lavori della sessione mattutina saranno Lara Panfili, project manager P.I.C.C.O.L.I. e Sauro Angeletti, direttore Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze del dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La seconda parte dei lavori si aprirà con l’intervento del Segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, per proseguire con Luciano De Bonis componente del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini- ArIA – Università del Molise.

