AGI – A un anno dall’ultimo viaggio in Italia, il segretario di Stato Mike Pompeo tornerà a Roma per un giro di incontri istituzionali e in Vaticano incontrerà Papa Francesco. E’ la ventesima missione nel 2020 del capo della diplomazia dell’amministrazione Trump, in Italia il 29 e 30 settembre con un’agenda nuova rispetto a quella che segnò la sua visita il 30 settembre 2019.

Al centro dei colloqui i nuovi rapporti Italia-Cina. Secondo il South China Morning Post, Pompeo cercherà di scoraggiare il governo italiano dal favorire investimenti cinesi in strutture portuali e nei collegamenti internet ultraveloci 5G e farà pressione sulla Santa Sede,

L’articolo Pompeo a Roma e dal Papa il 29 e 30, la Cina al centro dei colloqui proviene da Notiziedi.

