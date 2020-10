“Gli Stati Uniti sanzionano 18 grandi banche iraniane”. Lo annuncia il segretario di Stato Usa Mike Pompeo segnalando la volontà di tagliare finanziamenti a Teheran accusata di sostenere attività terroristiche e fare “estorsione” sul nucleare.

La sanzioni congelano ogni asset Usa che fa capo agli istituti inseriti nella lista nera e in linea generale impediscono agli americani di fare affari con loro. “Queste sanzioni entreranno in vigore dopo un periodo di 45 giorno di decantazione”, precisa Pompeo, avvertendo che la campagna “di massima pressione economica continuerà fino a quando l’Iran non acconsentira’ a finalizzare un negoziato complessivo che ponga fina al comportamento malevolo del regime”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Pompeo: “Gli Usa sanzionano 18 grandi banche iraniane” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento