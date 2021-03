Pompieri al lavoro per spegnere l’incendio all’ex Sabiem di Bologna

BOLOGNA – I Vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio scoppiato negli stabili in disuso dell’ex Sabiem di via Emilia Ponente a Bologna. I pompieri sono intervenuti dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, comprensibilmente preoccupati dalla colonna di fumo nero visibile da diversi punti della città da poco prima delle 16. Sul posto sono presenti quattro squadre dei Vigili del fuoco, oltre all’elicottero dei pompieri, e i Carabinieri. Al momento non risulta che ci siano persone presenti all’interno della struttura.

