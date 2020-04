GENOVA (ITALPRESS) – “Per quanto oggi non possa essere un giorno di festa perche’ origina da una tragedia, siamo consapevoli che da Genova si radia una nuova luce sull’Italia. Oggi restituiamo un nuovo volto all’Italia intera”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione del varo dell’ultima campata del nuovo ponte di Genova. Erano presenti inoltre il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, Pietro Salini,

ad di Salini Impregilo, Giuseppe Bono, amministratore delegato di

Fincantieri, i due commissari per l’emergenza e per la

ricostruzione, rispettivamente il presidente della Liguria

Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ponte di Genova, Conte “Nuova luce sull’Italia” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento