AGI – Le frecce tricolori a ‘dipingere’ in cielo la croce rossa su sfondo bianco della bandiera di San Giorgio e le note di ‘Creuza de ma’ di Fabrizio De André faranno da sfondo all’inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio. La cerimonia, sobria ed essenziale per rispetto della volontà dei familiari delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, è in programma per lunedì 3 agosto alle 18:30. Circa 500 gli invitati, tra cui il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Due anni dopo la tragedia del Morandi

L’inaugurazione del viadotto autostradale,

L’articolo Ponte Genova, Frecce e De Andrè all’inaugurazione davanti a Mattarella proviene da Notiziedi.

