giovedì, 14 Agosto , 25

Ponte Morandi, Salis: a Genova sottratte opere importantissime

Ponte Morandi, Salis: a Genova sottratte opere importantissime

“La città merita di avere i risarcimenti che le spettano”

Genova, 14 ago. (askanews) – “Genova, in relazione agli aumenti dei costi del tunnel subportuale, si vedrebbe sottratta delle opere importantissime, che sono opere di manutenzione a tutti quei ponti della nostra città che comunque risalgono all’epoca del ponte Morandi e quindi hanno sicuramente una grandissima esigenza di manutenzione”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, rispondendo ad una domanda sugli investimenti in opere pubbliche previsti dall’accordo tra Aspi e Mit siglato dopo il crollo del ponte Morandi, al termine della cerimonia per il settimo anniversario del disastro.”E’ importante – ha aggiunto la prima cittadina – che ci siano delle nuove infrastrutture di collegamento ma è importante che esse siano circondate da infrastrutture cittadine all’altezza e su questo noi non vogliamo fare nessun passo indietro perché, non solo Genova merita di avere i risarcimenti che deve avere e ricordo che non avremmo dovuto pagare il pedaggio fino al 2031 e questo già non è più così, ma la città deve prendere posizione rispetto a quello che è un tema che riguarda principalmente la sicurezza di adesso e del futuro. Le istituzioni devono lavorare non solo per un posizionamento e un consenso immediato, quello dovrebbe essere l’ultimo problema, ma devono lavorare per costruire, in questo caso, nel mio caso, una città che sia sicura per le generazioni future”.

