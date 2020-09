GENOVA (ITALPRESS) – “Quando si parla di ponti e investimenti

siamo sempre d’accordo. Non vorremmo però che attraverso questa

discussione, ponte sopra, tunnel o pista ciclabile, si

dimenticasse che per arrivare in Calabria e in Sicilia manca il

doppio binario”. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario

generale della Uil, a margine di un convegno sul tema delle

infrastrutture. In Sicilia, ha ricordato Bombardieri, “è

difficile arrivare dal punto di vista dei collegamenti aerei e le

strade sono quelle che sono. Vanno bene le grandi opere, ma senza

dimenticare le infrastrutture che servono per collegare i

territori.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ponte Stretto, Bombardieri “Dimentichiamo che manca il doppio binario” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento