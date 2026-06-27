Ponte Stretto, Salvini: opera straordinaria, il mondo verrà a studiarla

Roma, 27 giu. (askanews) – “Stiamo lavorando per fare a ottobre-novembre a Milano e a Roma due eventi che raccontano tutti i cantieri che abbiamo aperto in Italia: i cantieri per le stazioni, per le ferrovie, la Tav, il Brennero, spero il ponte sullo Stretto. Ho trovato diversi messinesi in giro questa mattina e conto di reincontrarli coi cantieri aperti per un’opera pubblica straordinaria che il mondo, spero verrà ad ammirare, a studiare”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega, nel suo intervento sul palco di ExpoAid 2026, l’iniziativa promossa dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.