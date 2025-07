ponte-sullo-stretto,-“cantieri-aperti-entro-l’estate”.-salvini-in-giappone-per-studiare-il-‘gemello’-di-messina

ROMA – L’obiettivo del governo è quello di “aprire i cantieri entro l’estate”. Lo ribadisce il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini al Padiglione Italia dell’Expo di Osaka, parlando del Ponte sullo stretto di Messina. Il vicepremier è volato per tre giorni in missione istituzionale in Giappone.

“Buongiorno da Tokyo. Questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Giappone ho incontrato il collega ministro Hiromasa Nakano, per la firma del Memorandum di Collaborazione sulla costruzione, gestione e manutenzione di ponti a campata unica”, scrive sui social Salvini.

“Un utile confronto- aggiunge-, una condivisione di esperienze e sfide comuni sul fronte delle infrastrutture, alla vigilia della visita che farò domani al Ponte dello stretto di Akashi, ‘gemello’ di quello progettato per lo stretto di Messina e il secondo ponte sospeso più lungo al mondo. Italia e Giappone, due Paesi e due popoli amici, che collaborano insieme per garantire crescita, sviluppo, lavoro”.

Intanto con l’approvazione di un emendamento al decreto legge Infrastrutture, avvenuta durante l’esame congiunto delle commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera, “un ulteriore passo verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è stato compiuto. Questa misura mira ad accelerare un’opera prioritaria e di preminente interesse nazionale”, rileva una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti.L’emendamento prevede che la società Stretto di Messina S.p.A. sia inserita di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate. “Questa decisione segue quanto già stabilito per realtà come la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e Giubileo 2025 S.p.A., garantendo un iter più rapido”, segnalano dal MIT.”La semplificazione introdotta dall’emendamento consente alla società di operare quale stazione appaltante nella fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici funzionali all’espletamento delle attività e dei compiti alla stessa assegnati e di procedere con maggiore celerità allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione del Ponte”, conclude la nota del MIT.

