Ponticelli, scaricavano rifiuti speciali in strada: denunciati

I fatti.

Due trasportatori sono stati denunciati e deferiti alla autorità competente per i reati previsti dal Testo Unico sull’Ambiente, per aver trasportato ed abbandonato sulla pubblica via un ingente quantitativo di rifiuti speciali. Il loro camion è stato sequestrato e affidato a un custode giudiziario. Lo si apprende da una nota del Comune di Napoli.

I fatti rialgono alla giornata di ieri quando agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti al Reparto di Tutela Ambientale, avvalendosi di un sofisticato sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad “intrappolare” una sequenza di immagini nelle quale si vedeva chiaramente l’equipaggio di un grande autocarro furgonato fermarsi in via Pacioli,

