Pontida, il ‘vaffa’ dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: “Lui è moderato, noi no”

(Adnkronos) – “Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia hanno voluto applaudire a quello che diceva Calenda, devono decidere se stare con noi o contro di noi. Calenda vaffanc…o” è il coro che si è alzato dal pratone di Pontida. Un gruppo composto da un centinaio di giovani leghisti, provenienti da Como, Bergamo, Brescia e dal Veneto, ha acceso fumogeni e intonato slogan contro il leader di Azione, Carlo Calenda, reo di aver partecipato alla festa di Forza Italia Giovani a San Benedetto del Tronto. 

Esposti anche striscioni in ricordo di Charlie Kirk, contro i maranza: ‘Il vostro silenzio uccide due volte, #CharlieKirkviveinnoi’; ‘Antifa terroristi’, ‘Islamizzazione = Remigrazione!’, ‘Lega anti-maranza, remigrazione avanza!’. 

“Vannacci è un moderato noi no, noi no; Vannacci è un moderato noi no, noi no”, hanno poi intonato i giovani della Lega. Dal palco sotto il tendone principale ulteriori contestazioni: “Basta con questo buonismo che ha rotto i cog….i – incalza un giovane -. Queste zecche sociali devono capire che il 1945 è passato”. Gli immigrati clandestini “devono essere remigrati nei loro Paesi, l’unica soluzione per questi personaggi è la remigrazione. Se loro usano l’arma del woke e dell’immigrazione clandestina, col c…. che si prenderanno il nostro Paese”. 

”Quando i buoi padani muggiscono dal prato di Pontida ‘Calenda vaffanculo’ sai di essere nel giusto”, la replica su X del leader di Azione ai contestatori padani. 

 

