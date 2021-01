‘Pontieri’  al lavoro per una crisi di Governo pilotata

AGI – Approvare il ‘Recovery plan’ in Cdm e portarlo in Parlamento, per aprire un confronto con le forze di maggioranza e dell’opposizione e poi con le parti sociali.

E durante l’iter del piano discutere del rafforzamento del governo che nei piani di chi sta lavorando al ‘dossier’ prevede pochi ritocchi, con l’ingresso di ‘big’ dei partiti nell’esecutivo e la cessione da parte del presidente del Consiglio della delega dei Servizi ad un tecnico o ad un sottosegretario ad hoc.

La ‘cornice’ dei pontieri che stanno mediando per evitare la crisi non porta a stravolgimenti dell’esecutivo,

