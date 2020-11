AGI – È Pordenone la città italiana in cui si vive meglio, Foggia quella, al contrario, in cui si vive peggio. Lo dice la 22esima edizione dell’annuale classifica stilata da ItaliaOggi e dall’Università La Sapienza in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. La prima posizione della cittadina friulana è frutto del collocamento nel gruppo 1, ossia quello in cui la qualità della vita e buona in cinque dimensioni su nove (affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reati e sicurezza).

È un cambio al vertice rispetto a dodici mesi fa, Trento scende in seconda posizione, seguita da Padova e Ascoli Piceno.

L’articolo Pordenone è la città in cui si vive meglio. Risale Roma, giù MIlano e Torino proviene da Notiziedi.

