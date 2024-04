Porsche: consegne I trim. -4% a 77.640 unità, Cayenne più venduta

In calo Macan (-14%) in attesa della nuova generazione elettrica

Milano, 10 apr. (askanews) – Porsche ha consegnato 77.640 auto nel I trimestre, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

“In questo 2024 ci prepariamo per il futuro. Con la Macan completamente elettrica, la nuova Panamera, la Taycan e la nuova 911, ci apprestiamo ad aggiornare quattro delle nostre sei linee di modelli”, ha dichiarato Detlev von Platen, responsabile Vendite e Marketing di Porsche. “Considerando i numerosi nuovi lanci, i ritardi nelle consegne dovuti alle normative in Nord America e una situazione di mercato ancora difficile in Cina, siamo comunque riusciti a mantenere le consegne a un livello stabile”.

In Europa (ad esclusione della Germania), Porsche ha consegnato 20.044 vetture nel primo trimestre,(+9%). Nel mercato tedesco, il numero di auto consegnate è salito del 37%. Nel complesso, le unità consegnate ai clienti sono state 11.274.

In Cina, Porsche ha consegnato 16.340 auto da gennaio a marzo, registrando un calo del 24%. Le ragioni principali sono il perdurare di una situazione economica difficile e il confronto con un primo trimestre dell’anno scorso particolarmente positivo a seguito dell’effetto di recupero post-Covid.

In Nord America, Porsche ha consegnato ai clienti 15.087 vetture, con un calo del 23%, che si spiega in particolare con il ritardo nella spedizione di alcuni modelli per motivi doganali. Nei mercati d’oltreoceano ed emergenti sono state consegnate ai clienti 14.895 vetture, il che rappresenta un aumento del 14%.

Quanto ai modelli, con 28.025 unità, Porsche Cayenne è stato il modello più venduto (+20%). Porsche Macan è stata consegnata a 20.576 clienti(-14%), ma sono già pervenuti molti ordini per la nuova generazione elettrica del suv. Le prime unità saranno consegnate ai clienti nella seconda metà dell’anno.

L’iconica 911 rimane sempre molto apprezzata: ne sono state vendute 12.892 in tutto il mondo (+17%). La Panamera è stata consegnata a 6.139 clienti (-28%). Il calo è dovuto alla recente commercializzazione della nuova generazione. Lo stesso vale per la Taycan: a ridosso della conclusione del ciclo di produzione, nel primo trimestre la sportiva completamente elettrica è stata consegnata a 4.236 clienti (-54%). Le nuove versioni del modello, presentate di recente, sono state ampiamente aggiornate e offrono maggiori prestazioni e autonomia, un’accelerazione più rapida e tempi di ricarica più brevi. Le prime consegne ai clienti inizieranno ad aprile. I modelli 718 Boxster e 718 Cayman hanno registrato 5.772 consegne, pari ad un aumento del 20%.

“Grazie ai nostri nuovi e accattivanti modelli, nel 2024 saremo presenti su strada con la gamma di prodotti Porsche più ricca di tutti i tempi. Ci troveremo così in una posizione ideale per affrontare gli anni a venire”, ha dichiarato Detlev von Platen.