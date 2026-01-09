venerdì, 9 Gennaio , 26

Porta (Pd): momento di insegnare storia emigrazione italiana a scuola

Porta (Pd): momento di insegnare storia emigrazione italiana a scuola

Mia proposta legge in Commissione Cultura, spero arrivi presto in aula

Roma, 9 gen. (askanews) – “Sarebbe il momento che l’Italia, i giovani italiani, le scuole italiane, studiassero di più, conoscessero di più la storia dell’emigrazione italiana nel mondo. La mia proposta di legge è già in commissione Cultura, speriamo che presto arrivi in aula. Il ministero dell’Istruzione e del Merito quest’anno ha già diramato una circolare che chiede l’introduzione per l’anno scolastico in corso di questo insegnamento. La legge fa diventare permanente, obbligatorio, questo insegnamento”:così ad askanews Fabio Porta, deputato del Pd eletto in America meridionale, oltre che membro della Commissione Affari esteri e comunitari e vice presidente Comitato italiani all’estero, che ha presentato una proposta di legge per insegnare la storia dell’emigrazione italiana nelle scuole.”Credo che sia un contributo non soltanto alla storia dell emigrazioni, quindi al riconoscimento di questa pagina di storia, ma anche a un’Italia che ancora oggi deve molto ai suoi connazionali all’estero”, ha concluso, a margine della presentazione nella sala stampa della Camera del bando per la II edizione del Premio Italia Radici nel mondo-Toto Holding.

