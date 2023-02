Porta (Pd): presto una ‘green card’ per i giovani italodiscendenti

“Nostro Paese ha bisogno di giovani generazioni di italiani nel mondo”

Roma, 14 feb. (askanews) – “Concedere una ‘green card’ per gli italodiscendenti che permetta loro di avere un’opportunità reale di trasferirsi nel nostro Paese per investire, lavorare o studiare”. Così Fabio Porta, deputato del Pd eletto nella circoscrizione estero, ripartizione America meridionale, nel corso della presentazione alla Camera del libro ‘Sardi in fuga in Italia e dall’Italia’ di Aldo Aledda, Franco Angeli editore.

“Si tratta di una proposta di legge, che verrà presentata nelle prossime settimane, costruita dal gruppo di lavoro ‘Comitato 11 ottobre’. L’idea è quella di favorire realmente un rientro in patria degli italodiscendenti per valorizzare al meglio e sostenere una presenza sempre più significativa dal punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo”, ha aggiunto Porta.

Questa proposta di legge è rivolta “ai figli, ai nipoti, ai pronipoti dei milioni di italiani sparsi nel mondo affinché possano trovare delle vere opportunità e un terreno fertile per insediarsi e costruire qualcosa in Italia. Il nostro Paese ha bisogno delle nuove giovani generazioni di italodiscendenti”, ha sottolineato Porta.

