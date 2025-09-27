sabato, 27 Settembre , 25

Albania, trovato morto imprenditore italiano: ucciso a colpi di pistola

(Adnkronos) - Nella mattina di oggi il consolato...

Roma, giallo al porto di Civitavecchia: chef di bordo trovato morto in mare

(Adnkronos) - Il corpo di un uomo è...

Lutto per Emma Marrone, è morto nonno Leandro: “Salutami papà”

(Adnkronos) - Lutto per Emma Marrone. La cantante...

Sardegna: minori, aumenta il rischio povertà ed esclusione

(Adnkronos) - I minori in Sardegna non sono...
Portaerei USS Ford partecipa a esercitazione Nato Neptune Strike 25-3

Nel Mare del Nord, con aerei Usa e Ue, come mostrano immagini DVIDS

Roma, 27 set. (askanews) La portaerei statunitense più grande del mondo, la USS Gerald R. Ford, partecipa all’esercitazione NATO Neptune Strike 25-3 nel Mare del Nord, con aerei statunitensi coinvolti insieme a quelli europei. Le esercitazioni si svolgono nel Mediterraneo, nell’Adriatico, nel Mare del Nord e nel Baltico, in una dimostrazione di forza con oltre 10.000 militari provenienti da 13 nazioni. Immagini di DVIDS (Defence Visual Information Distribution Service).

