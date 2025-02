Portale per ortofrutta sostenibile, accordo Diagram-Aop Romandiola

Sarà sviluppato il Portale del socio, piattaforma innovativa

Roma, 20 feb. (askanews) – Gestione avanzata dei terreni, monitoraggio delle coltivazioni, previsioni meteo e irrigazione. In sostanza, tutto ciò che serve per un’agricoltura sostenibile sarà facilmente accessibile tramite un portale. Sono questi alcuni degli aspetti dell’accordo tra Diagram Group, primo polo agritech italiano, e l’Aop Romandiola, rappresentata da Granfrutta Zani, di Faenza (Ra) che ha dato il via a un progetto di ricerca, finanziato con fondi dell’Unione Europea Reg UE 2021/2115, per sviluppare una piattaforma innovativa destinata ai Soci conferitori.

Granfrutta Zani, specializzata nella produzione di fragole, albicocche, pesche, nettarine, susine, mele, pere, kaki e kiwi con un fatturato di circa 112 milioni di euro nel 2023, offrirà ai propri soci un Portale del Socio. Questo strumento digitale gestirà tutte le informazioni relative alle analisi chimiche e qualitative dei terreni e dei prodotti, documenti sui conferimenti, informazioni agronomiche, amministrative e destinate alle certificazioni.

La piattaforma di Diagram Group elaborerà questi dati per fornire consigli tecnici personalizzati, contribuendo a rendere più sostenibili le coltivazioni, in particolare per quanto riguarda la difesa delle piante, l’irrigazione e la nutrizione. Gli agricoltori, inoltre, potranno ricevere questi consigli direttamente sul loro telefonino tramite un’app dedicata.