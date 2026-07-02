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Portavoce Flotilla: In prossima missione non vorremmo farci ammazzare
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Portavoce Flotilla: In prossima missione non vorremmo farci ammazzare

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Missioni continueranno, saranno sistemiche, afferma Maria Elena Delia

Roma, 2 lug. (askanews) – “Ci aspettiamo, vorremmo non dover arrivare a ripartire e farci ammazzare, perché questo sarà il prossimo passo e lo sappiamo tutti, per ottenere dal nostro governo, ma anche dall’Unione Europea e da tutte le istituzioni, delle prese di posizione forti, delle sanzioni a Israele, la rottura di tutti gli accordi commerciali con Israele”: così Maria Elena Delia, portavoce in Italia della Global Sumud Flotilla, presentando nella sala stampa della Camera – su invito della deputata del M5S Stefania Ascari – il suo libro “Global Sumud Flotilla, La storia siete voi”, edito da Ponte alle Grazie, con prefazione di Ilan Pappé. “Io penso che le missioni della Global Sumud Flotilla, delle flotille, o anche con altri strumenti, non soltanto dovranno continuare, ma continueranno, e dovranno essere sistematiche e dovrà essere sistematico, perpetuo, la mobilitazione di tutti noi, che non necessariamente deve concretizzarsi salendo su una barca nel Mediterraneo”, ha aggiunto Delia.L’incontro è stato moderato dal direttore di Fanpage Francesco Cancellato; sono intervenuti inoltre l’attivista Saif Abukeshek e Fabrizio Cassinelli delegato Fnsi.

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