porte-della-speranza,-da-san-vittore-un-progetto-tra-arte-e-carcere

Redazione-web
Di Redazione-web

Inaugurata la prima opera, firmata da Michele De Lucchi

Milano, 20 dic. (askanews) – Un dialogo tra arte, comunità carcerarie e società civile che prende la forma, simbolica ed evocativa del concetto di porta. Davanti alla Casa Circondariale di San Vittore a Milano è stata inaugurata la prima “Porta della Speranza”, progettata dall’architetto Michele De Lucchi. “Un simbolo alle occasioni che si aprono a tutte le meditazioni e ragionamenti che fai dentro di te – ha spiegato raccontando il senso dell’opera – che ti portano sempre ad aprire una porta, un pensiero, e a metterti davanti una soglia, che se vuoi puoi superare, puoi oltrepassare e se non vuoi rimani chiuso. Oggi è proprio il tempo di aprire le porte e di passargli attraverso, perché siamo in un’epoca nella quale tutto sta cambiando e abbiamo bisogno di sperimentare tante cose nuove. Anche proprio il rapporto con il bene, il male, le colpe, l’accusare, il sentirsi accusati”.”Porte della Speranza” è un progetto promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede in collaborazione con il DAP Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e realizzata dal Comitato Giubileo Cultura Educazione con Rampello & Partners, che lo ha curato. “Creare oggi e dirigere dei monumenti alla speranza, delle porte della speranza – ha aggiunto Davide Rampello – è un segno fondamentale. La speranza è la possibilità dell’uomo di immaginare la vita e abbiamo scelto non solo artisti, ma abbiamo scelto per questo straordinario progetto uomini, artisti, scienziati, uomini di teatro, in modo tale da avere una interpretazione corale di questo fondamentale sentimento”. La porta lignea di De Lucchi non distingue un dentro e un fuori: è un’architettura senza muro, un invito a considerare la trasformazione come un cammino condiviso e non come un gesto isolato. E si inserisce nella visione della Santa Sede verso il luogo carcerario. “Lo spirito dell’anno giubilare – ha concluso il cardinale José Tolentino de Mendonca, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede – è affermare la speranza, una speranza che deve arrivare a tutti e anche a tutti i contesti, nessuno è escluso da questo messaggio di speranza. Certamente è una realtà molto complessa quella dei carceri, ma è una realtà che, illuminata dalla speranza, diventa un una porta aperta in tante vite”.Dopo San Vittore, Porte della Speranza proseguirà coinvolgendo numerosi autori, chiamati a dialogare con altrettanti istituti penitenziari.

