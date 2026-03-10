martedì, 10 Marzo , 26

Iran, il ritorno del ‘Taco Trade’: mercati spingono Trump verso uscita da guerra

(Adnkronos) - L’ultima volta è successo a Davos...

Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il loro potenziale”’

(Adnkronos) - “Dallo studio appena presentato...

Fiere, Morelli: “Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale”

(Adnkronos) - "Il confronto con le imprese...

Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice

(Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Hoepli, la...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPorti, Latrofa: "Intermodalità, 'innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio"
porti,-latrofa:-“intermodalita,-‘innovazione-e-sostenibilita-per-rafforzare-sistema-roma-e-lazio”
Porti, Latrofa: “Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Porti, Latrofa: “Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale partecipa alla V edizione di LetExpo, la più grande rassegna dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, organizzata da Alis a Verona. Nel corso dell’evento il Presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa è intervenuto oggi come relatore al panel “Idee, visioni e politiche per lo sviluppo dell’intermodalità nazionale”. Durante il confronto con altri presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, Latrofa ha evidenziato il ruolo strategico del network dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, sottolineando come il sistema dei porti di Roma e del Lazio rappresenti già oggi una realtà avanzata sotto il profilo dell’integrazione logistica. “Civitavecchia si consolida sempre più come hub logistico e crocieristico di livello mediterraneo – ha spiegato il Presidente – mentre Gaeta evidenzia importanti margini di crescita nel traffico delle rinfuse solide. Fiumicino, con il traffico energetico a servizio dell’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci, continua a svolgere una funzione strategica per il sistema infrastrutturale nazionale”. 

  

Latrofa ha inoltre ribadito l’importanza del completamento delle grandi infrastrutture di collegamento, a partire dalla trasversale Civitavecchia-Orte, destinata a collegare il porto con l’interporto di Orte, l’autostrada A1 e quindi con il corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo della rete Ten-T. Nel suo intervento il Presidente dell’AdSP ha inoltre richiamato l’impegno del sistema portuale sul fronte della transizione energetica e dell’innovazione, ricordando il progetto della prima hydrogen valley portuale italiana, in fase di realizzazione proprio a Civitavecchia in collaborazione con l’interporto di Cfft. L’iniziativa prevede anche la sperimentazione nello scalo del primo treno a idrogeno, un progetto che punta a rafforzare la sostenibilità ambientale del sistema logistico e a promuovere nuove tecnologie per il trasporto ferroviario a basse emissioni. 

  

Infine Latrofa ha evidenziato due strumenti fondamentali per lo sviluppo del sistema portuale: l’approvazione del Documento di Programmazione di Sistema Strategico (DPSS), base per la pianificazione tra aree portuali e retroportuali, e le politiche di sviluppo economico come la Zona Logistica Semplificata per i porti di Civitavecchia e Fiumicino e la zona franca doganale per la provincia di Latina, e il porto di Gaeta, che potranno rafforzare l’integrazione tra porti, retroporti e sistema produttivo del territorio. 

Previous article
Fiere, Morelli: “Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale”
Next article
Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il loro potenziale”’

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, il ritorno del ‘Taco Trade’: mercati spingono Trump verso uscita da guerra

(Adnkronos) - L’ultima volta è successo a Davos a gennaio. Mentre Wall Street e i mercati globali crollavano a causa delle minacce di Donald...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il loro potenziale”’

(Adnkronos) - “Dallo studio appena presentato emergono considerazioni su una generazione che si trova davanti ad un mondo pieno di possibilità ma...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fiere, Morelli: “Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale”

(Adnkronos) - "Il confronto con le imprese e con gli operatori della logistica è fondamentale per comprendere le esigenze reali del settore e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice

(Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Hoepli, la storica casa editrice, simbolo della cultura milanese, ha deliberato lo scioglimento volontario e la messa in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.