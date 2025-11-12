mercoledì, 12 Novembre , 25

Porti, Salvini firma la nomina di otto presidenti Adsp

Roma, 12 nov. (askanews) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti che nominano i nuovi presidenti di otto Autorità di Sistema portuale, completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi.

Secondo quanto riporta un comunicato del Mit, le nomine riguardano Francesco Benevolo, presidente AdSP Mare Adriatico centro settentrionale; Giovanni Gugliotti, presidente AdSP Mar Ionio; Davide Gariglio, presidente AdSP Mar Tirreno settentrionale; Raffaele Latrofa, presidente AdSP Mar Tirreno centro settentrionale; Eliseo Cuccaro, presidente AdSP Mar Tirreno centrale; Matteo Gasparato, presidente AdSP Mare Adriatico settentrionale; Paolo Piacenza, presidente AdSP Mari Tirreno meridionale e Ionio; Domenico Bagalà, presidente AdSP Mare di Sardegna.

Con queste nomine, si legge, il Mit conferma l’attenzione verso il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano, fulcro della logistica, dell’interscambio marittimo e della competitività internazionale del nostro Paese.

Inoltre, nella stessa giornata, anche la Camera dei Deputati ha dato parere favorevole alla nomina di Marco Consalvo a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale.

La nomina era già stata approvata precedentemente dal Senato, confermando la piena legittimità e il sostegno istituzionale a questa scelta. Il Mit e il governo, conclude il comunicato, ribadiscono l’impegno a garantire che tutti gli enti portuali del Paese possano operare al meglio, per evitare paralisi amministrative e favorire la massima efficienza del settore.

